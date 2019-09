Doppie punte, lo spettacolo al teatro San Genesio

TORNA IN SCENA "DOPPIE PUNTE" DI FABIO SALVATI per la regia di Daniela Coppola e Alessandro Bevilacqua. Uno spettacolo di collaudato successo che è stato presentato negli anni 2012/2014 con compagini diverse, meritandosi diversi riconoscimenti.

Giov/Sab ore 21 - Dom ore 18



Piccoli frammenti di vita quotidiana diventano il pretesto per sorridere e parlare dell’infinita partita che il mondo femminile intrattiene da sempre con la realtà. Due storie collegate da una sottile astuzia narrativa, due destini differenti, diverse le risposte, identica la fatica e la sapienza, perfino quando la vita si propone in maniera tragicamente paradossale.



I atto: ERA PERFETTA

Una partita con la realtà giocata sul tavolo di una selezione lavorativa, diventa una sfida sui temi identitari ed esistenziali dei due contendenti. La realtà è il terzo giocatore. Una dimensione continuamente evocata che tenta di infiltrarsi in tutti i modi nella contesa a due fino ad avere la meglio nel più classico dei modi: la beffa finale.



II atto: UN BENE DELL’ANIMA

Ancora una contesa con la realtà, ma questa volta l’epilogo, paradossalmente tragico, si manifesta come un’imboscata del destino nelle pieghe della malinconica spregiudicatezza della protagonista. Come in una soggettiva cinematografica, il racconto pedina la comprimaria del primo atto, sorprendendola in un momento qualunque della sua scombinata giornata.