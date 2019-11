La doppia Meridiana di Santa Maria degli Angeli

Nella preziosa cornice della Basilica di Santa Maria degli Angeli, la grandiosa basilica costruita nelle Terme di Diocleziano su progetto di Michelangelo e poi di Vanvitelli, c'è la cosìddetta “Linea Clementina”, ovvero una meridiana costruita nel 1701 per volere di Clemente XI Albani.



Si tratta di una Meridiana a Camera oscura, ovvero un orologio solare posto all’interno di un edificio, costituito da una unica linea oraria, quella delle Mezzogiorno Vero Locale; il raggio di luce solare entra da un piccolo foro sapientemente ricavato nella parete e colpisce la linea di bronzo incassata nel pavimento. Nel corso dell’anno la posizione di questa immagine solare da indicazioni di “tipo calendariale” come rilevare i solstizi, stabilire la data degli equinozi ed alcune date particolari, oltre a costituire un originale e precisissimo strumento astronomico.



Appuntamento in Piazza della Repubblica, ingresso chiesa, ore 10.15

Div. Abili: assenza di barriere architettoniche

Adatta agli amici a 4 zampe

Quota di partecipazione: Contributo libero, l’importo lo decidi tu!

Prenotazione obbligatoria su: associazioneculturalecalipso@yahoo.com o telefonando a 3401964054



Tutte le altre informazioni su:

https://associazioneculturalecalipso.com/2019/06/09/santa-maria-degli-angeli/