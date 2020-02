Dopotutto, aperitivo in inglese aperto a tutti a Centocelle

A marzo, tutti i giovedì, torna l'appuntamento da Dopotutto con l'aperitivo in inglese. Una parentesi di gusto e conversazione per acquisire maggiore dimestichezza con la lingua.

Duolingo supporta il locale di Centocelle nell’organizzare questo evento e Dopotutto regala la possibilità di fare conversazione con una insegnante madrelingua inglese: "Non c’è niente di più divertente ed utile per migliorare il tuo inglese che chiacchierare in un ambiente informale davanti ad un bell’aperitivo, Dopotutto style".

Aperitivo in inglese da Dopotutto

L'aperitivo in inglese da Dopotutto è aperto a persone di tutte le età e con ogni livello di conoscenza della lingua inglese. L'iniziativa vuole offrire la possibilità di migliorare la lingua parlata nel pub di quartiere:

Questa iniziativa fa per te se…. se devi prepararti per un concorso e temi il momento della conversazione in inglese se vuoi migliorare la tua capacità di conversare in vista delle tue prossime vacanze se hai vissuto all’estero e non vuoi perdere il tuo inglese se vuoi aggiungere qualcosa al corso di inglese che stai facendo se qualcuno che ami vive all’estero e quando vai a trovarlo sai dire solo “Hello” ai suoi nuovi amici Ma è il posto giusto per te anche solo se cerchi qualcosa di divertente da fare il giovedì sera. Se sei uno di quei “coraggiosi”esploratori che si lancia nelle esperienze anche senza amici, il gruppo con cui chiacchierare lo creiamo noi!

Per maggiori informazioni sull'evento: https://www.facebook.com/alDopotutto/