Buongiorno, Scusate se vi scrivo nuovamente ma probabilmente, prima avevo sbagliato il modulo di segnalazione. Sono Paolo Elia Serrao, e faccio parte del comitato organizzatore del "dopomercato" Trieste. Si tratta di eventi serali che si svolgono all' interno del mercato rionale di via Chiana 109 (corso trieste) a roma. Dal febbraio del 2017, stiamo organizzando degli eventi musicali con degustazioni ed intrattenimento, e grazie al grande riscontro di pubblico, in alcune occasioni, come per l'evento del 6 maggio, siamo riusciti ad ottenere anche il patrocinio del comune di roma. In questa data, a partire dalle 18.30 ci sarà il concerto del "coro delle mani bianche" accompagnato dal gruppo etnico "le nuove tribù zulù", parteciperà al concerto anche il gruppo "voc'in coro" e la cantante "laura Lala". Chiuderà la serata il gruppo jazz "Agostinoni-Gentile-Mignosi". La serata sarà presentata dall' attore "Francesco Conte". Il tutto rigorosamente gratis...!!! Sarà possibile partecipare alle degustazioni indette dagli operatori del mercato. Gli eventi andranno avanti come da calendario, fino al 14 luglio. Contiamo di aumentare le date, grazie al pubblico che ci segue. Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti. Grazie,