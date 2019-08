Nuovo appuntamento di ROMA GUIDE TOUR con la visita guidata teatralizzata "DONNE DELLA ROMA MODERNA TRA BELLEZZA E POTERE"

Partendo dalla magnifica scalinata di Trinità dei Monti, si riempiranno gli occhi della bellezza di Roma, attraverso i luoghi più romantici della città: Fontana di Trevi, il Pantheon e Piazza Navona. Durante questa passeggiata nella storia dell'arte, si incontreranno la Fornarina, che ci parlerà del suo amore per Raffaello; Costanza Conti De Cupis, la sfortunata nobildonna, famosa per le sue splendide mani; ed in fine la terribile Donna Olimpia, soprannominata da Pasquino "La Pimpaccia".

Le visite guidate sono condotte da Francesca Gordiani (30 agosto) e da Fabio Salemme (1 agosto), mentre i personaggi che vedrete in scena sono interpretati da Michela Barone, autrice anche dei testi.

APPUNTAMENTO

Venerdì 30 agosto e Domenica 1 settembre ore 20,30 Piazza di Spagna 23, all’uscita di Babingtons.

COSTI

1 partecipante: 10 euro

coppia di partecipanti: 18 euro

bambini fino ai 10 anni: gratis

ragazzi tra i 10 e i 16 anni: 5 euro

gruppi: sconti da concordare



CHI HA PARTECIPATO AGLI ALTRI TOUR TEATRALIZZATI DI ROMA GUIDE TOUR HA DIRITTO AD UN PICCOLO SCONTO



PRENOTAZIONI GRATUITE E OBBLIGATORIE

Cell. 339.8346689 o info@romaguidetour.it.

SOLO PER INFO

https://www.facebook.com/events/345998709382469/