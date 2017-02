Una particolare visita guidata al Museo della Repubblica Romana a Porta San Pancrazio. Il Museo offre un percorso interattivo molto interessante per conoscere non solo gli eventi storici ma anche i protagonisti di quel periodo. Noi parleremo delle donne repubblicane: Anita Garibaldi, Colomba Antonietti e molte altre, meno note, ma presenti e partecipi a quelle vicende che segnarono la storia d'Italia. Informazioni utili Appuntamento: ore 15.30 davanti alla Porta di San Pancrazio sede del Museo della Repubblica Romana Quota di partecipazione: 10€ + tessera Altair 2017 (€5) Biglietto: gratuito Per partecipare è necessaria la prenotazione: - in segreteria Tel 068100805 (dal lun al ven 14,30 - 18,30 e il sab 10-13) - tramite info@associazionealtair.it (aspettando una nostra conferma); - altrimenti si puo prenotare tramite SMS o WhatsApp al 3274296323,indicando nome, cognome, e-mail ed iniziativa e aspettando una nostra conferma. La prenotazione è importante per essere avvertiti in caso di variazioni. Associazione Altair Viale Tirreno, 187/Sc.8 • 00141 Roma www.visite-guidate-roma.it www.associazionealtair.it Seguici su Facebook: associazionealtair