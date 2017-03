"Donne nell'Arte" all'Apollo 11

"Le donne nell'arte" è un'iniziativa promossa dall'associazione culturale Romarteventi e Cinema D'Autrice di Elena Tenga, in collaborazione con APOLLO 11 e la direzione artistica di Francesca Piggianelli. - ANTEPRIME cortometraggi: "BAGNI" di Laura Luchetti, "EGO" di Lorenza Indovina, "La slitta" di Emanuela Ponzano, presenti le registe - LIBRI : presentazione di alcuni libri di successo alla presenza delle autrici tra cui citiamo Emanuela Mascherini con "Alice senza meraviglie" Valentina Tonelli con "Ascoltami in silenzio per raccontare di me"modera la giornalista e scrittrice Chiara Nucera - CINEMA : incontri ed anticipazioni alla presenza della distributrice Lucy De Crescenzo della Europictures , la produttrice Pilar Saavedra della Moliwood films, la sceneggiatrice e regista Manuela Tempesta, la sceneggiatrice e produttrice Carlotta Bolognini, la regista Giovanna Gagliardo ed altre ospiti - OMAGGIO ad Anna Magnani con annuncio della quarta edizione "Premio Anna Magnani" alla presenza del direttore artistico Matteo Persica, autore di successo del libro dedicato ad Anna Magnani - DIBATTITO: incontro sul tema "Le donne nell'arte....ieri…oggi…domani" con la partecipazione delle maestranze del panorama artistico, cinematografico e di stampa, registe, scrittrici, sceneggiatrici, giornaliste, produttrici e distributrici, modera la giornalista Anna Maria Piacentini. ORE 21:00 Film "APRI GLI OCCHI"di Leyla Bouzid costo biglietto per la proiezione 3.00 euro