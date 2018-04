Donne in cerca di guai alla Fonderia delle Arti

4, 5 e 11, 12 MAGGIO 2018

DONNE IN CERCA DI GUAI



scritto e diretto da Pietro De Silva

con Patrizia Casagrande, Antonia Di Francesco, Veronica Liberale, Francesca Pausilli

e con l’amichevole partecipazione di Antonio Losito

e con Cristiano Calvo e Aurora Polisano

Aiuto regia Francesca Pausilli



Quattro donne talentuosissime… soprattutto nel cacciarsi nei guai, irrompono in scena con un energia travolgente. Si propongono con i loro stupori e gli entusiasmi che le contraddistinguono, in una girandola di eventi che le porta a confessarsi con spudoratezza e clamore. Buffe, curiose, inarrestabili, si fanno trascinare dalla febbre da palcoscenico e diventano protagoniste di uno spettacolo “involontario” che le elettrizza fino allo spasimo. Dapprima ritrose poi via via sempre più intraprendenti, queste nostre “piccole donne” scopriranno a loro insaputa di essere molto meno piccole di quello che credono. Una commedia nella commedia, un copione che si dipana e si evolve con esiti imprevedibili… e il pubblico, parte integrante dello spettacolo-performance, verrà coinvolto in questo gioco esilarante e perché no… forse mai visto sulle tavole di un palcoscenico.



ORARIO SPETTACOLI:



VENERDì ORE 21.00, SABATO DOPPIA REPLICA ORE 18.30 E ORE 21.00



Biglietto intero 13 euro. Biglietto ridotto 10 euro.

Ingresso con tessera associativa 2€. Avviso ai soci.

Per info e prenotazioni:

Fonderia delle Arti, via Assisi 31

tel: 06 7842112 cell:334 9182821 Mail: info@fonderiadellearti.com



-Avviso ai soci-