Donne di Fiori: petali di seta, carta, porcellana. Dal 25 al 27 Maggio

Un fine settimana a colori. Un fine settimana pieno di fiori. Un’esposizione con ingresso gratuito dedicata ad artigianato e design interamente ispirati ai fiori e alla natura. Sotto il lucernario de LeArtigiane.it, in via di Torre Argentina, 72 (a due passi dal Pantheon) tre giorni dedicati ai fiori come non li avete mai visti. Lecca-lecca con i petali, bombe di semi, complementi d’arredo, accessori, dolci. Tutto fatto a mano da una selezione di giovani artigiane e artiste, nella casa di tutte le artigiane italiane.



LeArtigiane.it nasce nel 1999 da un’idea di Livia Carchella e Bruna Pietropaoli, per riunire l’artigianato, la creatività e il buon gusto femminili in uno dei primi e-commerce d’Italia. Creazioni fatte a mano viaggiano in tutto il mondo accompagnate da un’etichetta che annuncia “l’ho comprato su Internet”, quando ancora gli acquisti online erano cosa rara. Da allora sono arrivati il premio IBM per le Migliori Idee su Internet, il premio Arte e Lavoro della Regione Lazio, la partecipazione all’Internet Day. Nel 2010 LeArtigiane.it torna dall’online all’offline, in uno spazio al centro di Roma che accoglie workshop, esposizioni, mostre ed eventi, oltre alle attività artigiane in continuo rinnovamento.



Donne di fiori è l’evento di primavera de LeArtigiane. Dal 25 al 27 Maggio tre giorni di creatività al naturale e in fiore. Artigiane al lavoro con piante, carta, dipinti, accessori e tante attività da realizzare: dal giardino segreto al giardino sospeso in miniatura, dagli orecchini di porcellana agli origami, alla stampa personalizzata di tessuti con colori naturali.



Questa la squadra delle Donne di Fiori:

Alice Ruschena ed Eugenia Lecca di Laborviridis: floral e garden designer

Ana Romana Giorgini, Antonella Cutolo, Giusi Villano e Lorella Dotti: artiste di carta, cartapesta, accessori

Patrizia Vitelloni: realizza orecchini e bijou in porcellana fredda ispirati alle forme sinuose delle rose

Grazia Bambino (Elementi Naturali) e Roberta Denni (Manifatturerranti): abbigliamento, tessuti naturali e stampa

Roberta Barbacci: dipinti a olio

Patrizia Urbani: lampade tiffany ed elementi d’arredo deco floreali



Per partecipare all’evento è consigliata la registrazione su Eventbrite.

L’elenco completo di corsi e workshop è disponibile su www.leartigiane.it nella pagina dedicata a Donne di Fiori.

Per info e prenotazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo spazio@leartigiane.it.