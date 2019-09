Donna e Jazz, serata evento per sostenere la lotta contro la violenza domestica

Alla Casa Internazionale delle Donne, venerdì 13 settembre la musica attraverserà ogni silenzio. Alle 21.30 andrà in scena “Donna e Jazz”, la serata evento per sostenere la lotta contro la violenza domestica, promossa dall'Associazione “Donna e Politiche Familiari", presieduta da Teresa Dattilo. Un appuntamento ricco di esperienze, musica e parole in chiave Jazz con cui attraversare il muro di ogni silenzio, della paura, dell'isolamento.

Sul palco due artiste raffinate e talentuose: la cantante Elisabetta Antonini, tra le protagoniste più originali della scena musicale jazzistica, accompagnata dalla brava e fine pianista Stefania Tallini. Il repertorio spazierà tra i brani di alcune protagoniste storiche del jazz che hanno conosciuto da vicino la violenza: Billie Holiday, Nina Simone, Tori Amos e Joni Mitchell.

I brani

Four Women: scritto da Nina Simone.

God bless the child: scritto da Billie Holiday.

The Madgalene Laundries: scritto da Joni Mitchell sulla storia di questi istituti tristemente noti.

Little Green: scritto da Joni Mitchell dedicata alla figlia avuta a 21 anni che fu costretta a dare in adozione.

Me and a Gun: scritto da Tori Amos che racconta dello stupro da lei subito da parte di un suo fan dopo un concerto.

Circe: scritto da Elisabetta Antonini, è un brano senza testo. “le donne sono l’alterità che non si può comprendere. E come tutto quello che è incomprensibile e incontrollabile, sono pericolose”.

Litany for Survival: poesia scritta da Audre Lorde (1978) di cui sarà presentato un estratto recitato, audio, sul quale sarà eseguito un background musicale.

Sarà un viaggio emotivo che si alternerà tra le melodie jazz e altre testimonianze espresse sia con il linguaggio intimo e potente della musica, sia con le vibrazioni di due brevi monologhi teatrali tratti dallo spettacolo “Uragano", già rappresentato nel 2017 dall'Associazione Donna e Politiche Familiari. Storie e fatti reali, interpretati con energia commovente da Stefania Cosentini (autrice del testo "Maritozzi") e Daniela Dolente (testo "Sara-Mara', autrice Rossana Tosto). Con la regia di Stefano De Stefani.

La serata, presentata dall'autrice Rossana Tosto, sarà l'occasione per attraversare insieme il muro del silenzio con un cross over sonoro di musica e parole.

Donna e Jazz, tutte le info sulla serata evento

QUANDO: venerdì 13 settembre alle ore 21.30

DOVE: Casa Internazionale delle Donne | Via della Lungara, 19 -Roma

BIGLIETTO: € 12

CONCERTO: Voce - Elisabetta Antonini | piano - Stefania Tallini

Monologhi teatrali tratti da "URAGANO"

REGIA: Stefano De Stefani

INTERPRETI: Daniela Dolente e Stefania Cosentini

PRESENTA: Rossana Tosto

