DoNnA, dramma verticale studio N°3

D(o)N(n)A

dramma Verticale Studio N. 3



di e con

Duska Bisconti



scene e costumi Marina Capolaretti

Voce fuori campo Maria Libera Ranaudo



E' uno studio- spettacolo che prende spunto dalle scoperte scientifiche sul DNA mitocondriale (parte del DNA umano ereditato esclusivamente dal DNA materno preposto ad accumulare memoria/energia che sarà utilizzata nel corso della vita di ognuno).

L’autrice ha condotto una piccola indagine sulla memoria trasmessa dalle madri ai figli e alle figlie in particolare. La domanda è: “quale è la prima immagine/frase che è rimasta scolpita nella tua memoria pensando a tua madre?”

I risultati di questa escursione, forse fantasiosa e incompleta, nel mondo della memoria genetica riportano alla paura nelle sue più diverse declinazioni, contrapposta in automatico all’energia creativa della vita.

Paura scandita nel tempo che diventa un corrimano intriso di avvenimenti precisi, interpretati dall’autrice, e si estende come una retta infinita nelle vicende del patriarcato.



INCONTRI D'AUTORE

Primo appuntamento in collaborazione con la SIAD- Società Italiana Autori Drammatici – che ospiterà una serie di incontri con la drammaturgia italiana contemporanea creando un vero e proprio salotto dell’autore. Per l’occasione la sala dello Spazio 18B verrà allestita a tema e si trasformerà in un salotto culturale dove gli autori si confronteranno con gli intervenuti, creando un’atmosfera ospitale che farà sentire tutti a casa propria.



ORARI

da giovedì a sabato ore 21, domenica ore 18.



PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

tel. 0692594210

wapp e cell. 3333305794

biglietteria@spazio18b.com



BIGLIETTO UNICO

da giovedì a domenica €10.00

tessera semestrale obbligatoria €3