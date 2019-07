Dona il sangue, salva una vita: l'evento a Rainbow MagicLand

La capitale del divertimento ospita un evento di vitale importanza. In estate il bisogno di sangue aumenta: per incrementare le donazioni Rainbow MagicLand in collaborazione con Ema – Roma dedica un intero weekend a tutti i donatori di sangue, invitando anche chi non lo è ancora a compiere un gesto piccolo eppure grande come la vita stessa.

Nelle giornate di sabato 13 e/o domenica 14 luglio, basta presentare la propria tessera Ema-Roma e un documento di riconoscimento alle casse del Parco per acquistare fino a un massimo di 4 biglietti di ingresso alla tariffa speciale di 15€.

Tutti coloro che doneranno il sangue nell’autoemoteca presente all’ingresso del parco, potranno ritirare un biglietto omaggio nominativo e un coupon sconto di 10€ per un accompagnatore, validi per la stagione 2019. Per le donazioni prenotare almeno 7 giorni prima via e-mail: info@emaroma.it o telefonicamente: 06.3306.2906 – 3286043999.

Un’occasione imperdibile per compiere un gesto importante e trascorrere una giornata in allegria con tutta la famiglia, alla scoperta del rinnovato Rainbow MagicLand, che offre moltissime occasioni di divertimento in più.

Prima dell’avventura, alcuni suggerimenti per chi prenota la donazione

Prima della donazione si consiglia di fare una leggera colazione. E’ possibile assumere the, caffè, anche zuccherato, succo di frutta e 2/3 fette biscottate con un velo di marmellata. Portare al seguito un documento in corso di validità e il codice fiscale.

NON AUTOESCLUDERSI DALL‘ASSUNZIONE DI FARMACI LASCIATELO FARE AL MEDICO DELL’EMA-ROMA

