Donatella Luttazzi con Orango Tango: "Auguri papà Lelio"

Un tuffo nella canzone d’autore con uno show ricco di ironia, musica e parole che apre le porte al jazz e rende omaggio alla figura del grande Lelio Luttazzi.

Orango Tango: "Auguri papà Lelio"

Venerdì 27 aprile in occasione dell’anniversario della nascita del musicista e presentatore poliedrico si terrà presso il teatro Testaccio il concerto del quartetto Orango Tango intitolato “Auguri Papà Lelio” scritto ed ideato dalla figlia Donatella Luttazzi. In questo modo la vocalist triestina porterà in scena brani originali, canzoni scritte da celebri autori della musica italiana e anche alcuni grandi successi di Lelio Luttazzi.

Uno spettacolo, dunque, tra teatro e canzone, dove non mancherà la buona musica e dove sarà presente anche una buona dose di ironia. Il modo migliore, senza dubbio, per ricordare una personalità del mondo dello spettacolo italiano che ha lasciato un grande retaggio alla cultura e alla televisione italiana. Coadiuvata dalla maestria e dal sense of humour di Francesco Di Giovanni alla chitarra solista, di Guido Giacomini al contrabbasso, e di Alberto Botta alla batteria, Donatella canta le sue canzoni usando la sua verve comica di improvvisatrice, ma non tralasciando il jazz, che è comunque il genere che più le corrisponde. Reduce dal successo ottenuto al Teatro Arciliuto, questo progetto è stato presentato più volte in vari club di Roma, e in alcune trasmissioni televisive e radiofoniche: RAI (Telesogni, con Broccoli e Ferretti), Telesalute, Notturno Italiano.

Donatella Luttazzi

Donatella Luttazzi: Cantante di jazz, di folk americano, amante anche del repertorio brasiliano, ha cantato con Tony Scott, Francesco Puglisi, Eddy Palermo, Antonello Vannucchi, Cinzia Gizzi, Amedeo Tommasi, e molti altri, e per alcuni mesi al Barbra’s di New York con il quintetto di Jeff Hittman. Ha inciso un LP di rock prog, Logan Dwight, per il quale ha anche scritto i testi in inglese e un 45 giri con suo padre Lelio. Ha studiato canto classico, armonia e arrangiamento. Ha curato e presentato il programma radiofonico “Buongiorno Blues”.

Ha partecipato a vari programmi televisivi in cui ha interpretato le sue canzoni ironiche accompagnandosi con la chitarra. Ha fondato il gruppo vocale Le Zebre a Pois, un settetto, che esegue canzoni di suo padre Lelio con arrangiamenti soprattutto suoi originali, in chiave jazzistica, oppure in quartetto. E’ tra i soci fondatori dell’Associazione Insegnanti di Canto Italiana.

Come insegnante di canto è molto attenta alle capacità personali dell’allievo, di improvvisazione, di invenzione melodica, ma anche alla pronuncia e al ritmo. Ha scritto un libro sul suo rapporto col padre, “L’unico papà che ho”, che lei stessa definisce un libro-canzone. E’ appena uscito il suo CD “I love You Chet”, in omaggio al repertorio di Chet Baker, con Amedeo Tommasi, Giovanni Tommaso e Marco Valeri.