Don Pasta e The Guancial: così suonano i piatti della tradizione

Don Pasta e The Guancial per il Capodanno di Roma. Un gigantesco tavolo arredato di tutti gli ingredienti della cucina romana: trippa, caldarroste, puntarelle, coda alla vaccinara, guanciale, carciofi. Una crew di cuochi e dj a friggere vinili e suonare soffritti in omaggio alla cucina romana.

Per tutto il pomeriggio cucineranno senza sosta i piatti della tradizione: le paste, la carbonara, la cacio e pepe, la gricia; i carciofi alla romana e alla giudia; la coda alla vaccinara e la trippa. Un incontro tra vinili e cucina tradizionale, tutta rigorosamente dal vivo preparata da donpasta e la sua crew, i Guancials, improvvisando a suon di vinili piatti ispirati alla tradizione e gli ingredienti romani.

Così suonano i piatti della tradizione

E’ una performance multimediale in cui ci si lascia andare alla emozione del cibo, ai suoi profumi, colori, le sue forme, i suoi aromi. Il dj set è speziato di sonorità del mondo intero,dalla canzone romana di Gabriella Ferri e Mannarino, il funk, il reggae, il Sud America e la Londra meticcia. E alla fine profumi di caldarroste e caldo soul.