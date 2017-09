Don Milani. Vita di un prete scomodo

“Ridare ai poveri la parola, perché senza la parola non c’è dignità e quindi neanche libertà e giustizia: questo insegna don Milani. Ed è la parola che potrà aprire la strada alla piena cittadinanza nella società, mediante il lavoro, e alla piena appartenenza alla Chiesa, con una fede consapevole. ” (Papa Francesco a Barbiana, 20 giugno 2017)

A 50 anni dalla morte, la figura di don Lorenzo Milani continua a rappresentare una testimonianza viva di impegno per una educazione che renda liberi, con un’attenzione agli ultimi che la scuola di Barbiana presenta come esperienza di vita. “Don Lorenzo Milani, vita di un prete scomodo” è l’occasione per presentare la nuova Campagna di Solidarietà “Mi accompagni a scuola?”