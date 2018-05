Don Giovanni con OperaCamion al Teatro Nazionale

Dopo aver girovagato per le piazze di Roma e del Lazio nel corso delle ultime due estati il tir di OperaCamion, in attesa delle nuove tournée estive, si concede un’altra sosta al Teatro Nazionale dopo quella di febbraio con Il barbiere di Siviglia. Il camion si fermerà sul palcoscenico del Teatro Nazionale dove andrà in scnea il Don Giovanni di Mozart (5, 6, 11 e 12 maggio), l’ultimo successo dell’estate 2017.

Il Teatro dell’Opera ha pensato a questa insolita deviazione per portare l’innovativo progetto dell’OperaCamion all’attenzione di un nuovo pubblico, di famiglie e di giovani che non hanno potuto assistere agli spettacoli nelle piazze gremite dei quartieri di Roma e di alcune città del Lazio. Don Giovanni, così com’era accaduto per Il barbiere di Siviglia, è un’opera vera e propria. Viene riproposta, esattamente come era stata pensata dall’ideatore e regista Fabio Cherstich per gli spettacoli itineranti, nella forma di OperaCamion: ridotta ad hoc nella durata, ma completa di scene, video e costumi firmati da Gianluigi Toccafondo, con la Youth Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma che esegue le musiche dal vivo e con una compagnia di cantanti composta da giovani talenti, tra cui alcuni partecipanti al progetto “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma.

Dopo questa pausa il “carro di Tespi 2.0” sarà pronto per la sua nuova avventura estiva, quando riprenderà il suo viaggio per le strade e le piazze per raggiungere gratuitamente un grandissimo numero di spettatori.

La “prima” di Don Giovanni OperaCamion va in scena sabato 5 maggio (ore 18), repliche domenica 6 (ore 16.30), venerdì 11 (ore 20) e sabato 12 (ore 18).