Don Chisciotte al Teatro Tor Bella Monaca

Grande attesa per Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi, in scena al Teatro Tor Bella Monaca dal 2 al 4 novembre con la nuova produzione di Arca Azzurra DON CHISCI@TTE. Liberamente ispirato a Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes di Nunzio Caponio, adattamento e regia Davide Iodice, con Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi, scene Tiziano Fario, costumi Daniela Salernitano, luci Davide Iodice.



Versione media immagine Una scrittura originale che prende ispirazione dallo spirito dell’opera di Cervantes, scagliando una volta di più la simbologia di questo ‘mito’ contro la nostra contemporaneità.

Con vesti sgangheratamente complottiste e una spiritualità naif, accompagnato da un Sancio che è insieme figlio e disorientato adepto, il nostro Don intraprende un corpo a corpo disperante e “comico” contro un mondo sempre più virtuale, spinto a trovare l’origine del male nel sistema che lo detiene. Dall’improbabile rifugio in cui si è rintanato, lotta per mantenere intatto il suo pensiero critico coltivando ancora un’idea: l’IDEA.

Unica finestra sull’esterno (o su altri interni) una teoria di schermi che s’affaccia su personaggi e mondi anno-dati, interferenze che spronano i nostri eroi all’Azione, a una qualche azione. E se, nella giostra di pensieri che galoppano progressivamente verso l’inevitabile delirio, le menti malefiche dei giganti delle multinazionali sono il nemico contro cui scagliarsi, l’Amore è ancora il vento che soffia e muove, anche se Dulcinea, intrappolata in una webcam, può svanire dolorosamente per un banale blackout.



venerdì 2 e sabato 3 novembre ore 21

domenica 4 novembre ottobre ore 17.30



adattamento e regia Davide Iodice

con Alessandro Benvenuti, Stefano Fresi

scene Tiziano Fario

costumi Daniela Salernitano | luci Davide Iodice

Arca Azzurra Produzioni



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,00 Euro

invalidità 5,00 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it