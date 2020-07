Domina Burlesque Show, Summer Edition

Il Burlesque sbarca a Roma, nella prima edizione estiva del Domina Burlesque Show prodotto dalla performer Holly’s Good, al secolo Daisy Ciotti.

Primo spettacolo live post lockdown a livello europeo, dove cantanti, ballerine, acrobate, performer si alterneranno su un palco tutto al femminile.

Seconda e ultima serata, il 22 luglio prossimo, dalle ore 21,30 nell’area esterna del Kill Joy, locale storico della scena romana, in via Appia Nuova 1228, famoso tra il pubblico dei bikers e degli amanti della musica dal vivo.

Un palco sotto il cielo stellato e tanti tavoli all'aperto per godere di uno spettacolo unico in Italia. Come sempre, performer internazionali di Burlesque e non solo, dalle ore 21.30 sul palco del Kill Joy si esibiranno: Holly’s Good, artista e star del burlesque e prima ed unica Italiana ad oggi ad aver vinto il Campionato Mondiale di Burlesque a Las Vegas nel 2019, nella categoria Most Classic.

A seguire Nina Noire, una pole dancer e ballerina professionista nonché vincitrice all’EPDC “Exotic Pole Dance Contest”.

Guest Star della serata Miss Rudy Ruby, talento spagnolo e vincitrice di 3 festival internazionali, Taormina, Stoccarda e Barcellona!

A seguire un ospite assolutamente a sorpresa ….

A condurre la serata l’effervescente Pamela Lacerenza, che si occuperà anche degli intermezzi musicali, showgirl, cantante e performer, già nota al grande pubblico, per aver partecipato al talent show The Voice of Italy.



Lo spettacolo è solo su prenotazione, nel rispetto delle normative anticovid vigenti. Per info e prenotazioni scrivi o telefona al 3517446956 o vai all’evento https://www.facebook.com/events/707735516737230/

Gallery