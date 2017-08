Domenico Sanna presenta Fresh Fish a Villa Celimontana

Venerdì 1 Settembre presso Villa Celimontana Domenico Sanna presenta Fresh Fish



Uno dei pianisti più raffinati del panorama jazzistico italiano, appartenente alla giovane generazione degli artisti del jazz capaci di fare la differenza, capaci di arditezze inedite senza necessariamente l’utilizzo del virtuosismo tenico. D. SANNA si esprime rivelando il suo indomito desiderio di ricerca attraverso le radici della cultura del jazz godendo del consenso e degli apprezzamenti di molti GRANDI che lo scelgono per i loro palchi come : Peter Bernstein, Steve Grossman, Rick Margitza, Bill Stewart, Larry Grenadier, Joe Lovano, George Garzone, Mat Penman, Francisco Mela, Eddie Gomez, Ameen Saleem, Dana Hawkins, JD Allen, Logan Richardson, Jeff Ballard, Joe Magnarelli, Scott Hamilton, Gregory Hutchinson, Dave Liebman, Lage Lund, Michael Rosen, Gegè Telesforo, Roberto Gatto, Maurizio Giammarco, Antonello Salis, Stefano Di Battista, Flavio Boltro, Max Ionata, Dario Deidda e molti altri.

inoltre ha collaborato con pop star come Ligabue, Renzo Arbore, De Gregori, Javanotti.



"Domenico is a beautiful pianist. Great touch, great ideas."

Kenny Werner



Villa Celimontana



Ingresso viale della Navicella, ingresso free



Line up



Domenico Sanna piano

Luca Fattorini Contrabbasso

Francesco Ciniglio batteria