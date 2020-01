Domeniche dell'Ecomuseo Casilino: lungo la linea delle pietre d'inciampo

In occasione del Giorno della Memoria 2020 proponiamo un walkalb lungo la linea delle pietre d’inciampo nel quartiere di Centocelle.



ISCRIZIONE OBBLIGATORIA -> http://bit.ly/365zEm4



IL WALKLAB

Torna la 4a edizione del progetto Inciampi nella memoria, con la posa di 2 pietre d’inciampo a ricordo dei fratelli Italo e Spartaco Pula, partigiani del partito d’azione a Centocelle, trucidati alle Fosse Ardeatine. E, come ogni anno, vi invitiamo a percorrere insieme il mosaico della memoria dei quartieri dell’Ecomuseo Casilino.



Quest’anno il percorso si snoda lungo le strade della vecchia borgata di Centocelle, inciampando nella storia della Resistenza nell’Ottava zona e in particolare nelle vite di Paolo Renzi, Italo e Spartaco Pula e del gruppo del partito d’azione che fu particolarmente attivo nell’area dell’aeroporto di Centocelle.



SCHEDA TECNICA

Data: 26 gennaio 2019

Appuntamento: ore 10.15

Partenza: Piazza delle Camelie

Contributo: 10€

Facilitatrice: Stefania Ficacci

Difficoltà: facile

Durata: 2 ore