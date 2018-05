“Domenica Senza Frontiere” - Alla scoperta del mondo di Medici Senza Frontiere

Domenica 20 maggio, presso il Parco Villa Doria Pamphili (Via Vitellia 102, in prossimità di Vivi Bistrot), Medici Senza Frontiere Gruppo di Roma organizzerà una giornata di intrattenimento per famiglie e bambini. Un modo alternativo per conoscere da vicino l’azione medico umanitaria dell’organizzazione in zone di crisi in tutto il mondo.Tutte le attività ricreative e gli spettacoli sono gratuiti e aperti al pubblico.

A partire dalle ore 10 con lo spazio gioco a cura de La Bottega Fantastica ci saranno letture animate e giochi fanta-motori, a seguire i consigli dell’educatore cinofilo su passeggiata al guinzaglio, in libertà, il rapporto con i bambini a cura di Dogness-Rispetto al Cane asd, il laboratorio di canto e recitazione per bambini a cura dell’attrice Valentina Rettaroli, nel pomeriggio lezioni di ballo Zumba Kids con Samantha Pellicano di Stella DANCE A.S.D. , Yoga Family con EduYoga e lo spettacolo finale alle ore 18 a cura di Samba Precario. I clown del Segretariato Italiano Studenti Medicina e il truccabimbi del gruppo di Roma ci accompagneranno tutto il giorno.

È prevista anche una presentazione da parte del gruppo di Roma delle attività di MSF e della nuova campagna UMANI, lanciata recentemente per i venticinque anni di MSF Italia. Attraverso cinque emozioni che accomunano tutti – medici, pazienti, ogni singolo individuo in ogni ambito della società – MSF vuole riportare al centro il gesto umanitario nella sua essenza e invita a riscoprire il naturale istinto all’aiuto. Umani sarà raccontata per tutto l’anno attraverso le testimonianze degli operatori umanitari e dei pazienti di MSF e con eventi sul territorio, iniziative online e nelle scuole.

Inoltre con l’ausilio di visori 3D sarà possibile vivere un viaggio virtuale a 360° immergerdosi nelle drammatiche condizioni di chi è costretto a fuggire da guerre, epidemie e catastrofi naturali, dagli estenuanti viaggi via terra e via mare che dalla Siria portano in Grecia e lungo i Balcani fino alle baracche fatiscenti dei campi profughi del Sud Sudan.



Un ringraziamento a tutte le associazioni e agli enti partecipanti, a ViVi Bistrot e a Diego di Live On Srl per l’impianto audio, per la disponibilità il supporto prezioso e la collaborazione.



Medici Senza Frontiere è la più grande organizzazione medico-umanitaria indipendente al mondo. Nel 1999 è stata insignita del Premio Nobel per la Pace. Opera in oltre 60 paesi portando assistenza alle vittime di guerre, catastrofi naturali ed epidemie. www.medicisenzafrontiere.it



Per informazioni per l’evento:

Cellulare gruppo MSF di Roma: 345 4638173

oppure info.roma@rome.msf.org



Il Gruppo MSF di Roma è nato nel 2008 per organizzare iniziative di sensibilizzazione e promuovere le attività dell'organizzazione in città e provincia. E' costituito da volontari di ogni età e operatori umanitari, e non solo da personale sanitario. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano sostenere MSF dedicandole parte del proprio tempo.



Per maggiori informazioni: http://www.msf.it/gruppi



Per informazioni (solo per la stampa):

Valentina Celentano: 348 8066579 oppure vcelentano1@hotmail.com

Gallery