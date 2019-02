Domenica classica: Schumann e Mozart, due quartetti modello al Teatro Sala Umberto

Domenica 3 marzo alle ore 11.00, penultimo appuntamento della rassegna Domenica Classica al Teatro Sala Umberto di Roma, con il concerto “Schumann e Mozart, due quartetti modello”.



Il programma, diviso in due parti, è formato per la prima parte dall’ensemble composto dal pianista Marco Barbaresi, dalla violinista Cristina Prats Costa, dal violista Ricardo Fuentes Contreras e dalla violoncellista Elena Cappelli, che si esibisce con l’opera di Schumann; la seconda parte, eseguita dall’Alauda Quartet, presenta l’opera di Mozart, in cui al posto del pianoforte di Marco Barbaresi, si esibisce il violino di Milan Berginc.



Il quartetto di Robert Schumann è l’unico con pianoforte che ha un ruolo da strumento solista, sorretto da un gioco delle parti degli archi concepito come un insieme orchestrale. Mentre le “Dissonanze” di Mozart è il più sorprendente quartetto del grande artista, caratterizzato da un’introduzione lenta, unica nel suo genere, e condotta in modo armonicamente avveniristico per l’epoca.



L’intera rassegna Domenica Classica, che vede come direttore artistico Lorenzo Porta del Lungo, prevede cinque matinée domenicali, tra novembre 2018 e marzo 2019, di musica classica e cameristica. Dopo i concerti del 18 novembre, del 16 dicembre e del 10 febbraio, la rassegna “Domenica Classica” si chiude il 24 marzo 2019, in cui il previsto recital del Mo Lorenzo Porta del Lungo viene rinviato e sostituito dal concerto “Los Ymposibles”, musica dalla Spagna al Nuovo Mondo” con i Stradella Y-Project.



Teatro Sala Umberto

Via della Mercede 50, Roma



Biglietti (con prevendita)

Platea: 20,50 € (intero) – 16 € (ridotto)

Galleria: 13,50 € (intero) – 10 € (ridotto)

Conservatori e scuole: 5 €

CARD per la classica: 4 concerti 40 €

Ridotto BIBLIOCARD – CRAL dopo lavoro – Over 65



Abbonati Sala Umberto sconto 30%

Platea: 14 €

Galleria: 10 €



Info e prenotazioni

Tel: 06 6794753

Mail: prenotazioni@salaumberto.com