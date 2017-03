Domenica al Palatino e al Foro Romano

Non tutti sanno che la parola " palazzo " deriva dal nome del Colle Palatino. Secondo la tradizione antica, sul Palatino si trovava il primo insediamento della città di Roma, tra il IX e l'VIII secolo a.C. Il Colle fu sede di alcuni importanti culti cittadini e, fra il II e il I secolo a.C., divenne il quartiere residenziale dell'aristocrazia romana. L'Imperatore Augusto rese il Palatino sede ufficiale del potere, scelta proseguita anche dai suoi successori, che nel corso della prima età imperiale vi costruirono una serie di palazzi , trasformandolo nella fastosa "residenza" che finì con l'essere designata col nome stesso del Colle, diventando così il "Palazzo" per eccellenza. Approfittando della domenica gratuita visiteremo le rovine della dimore degli Imperatori romani e scenderemo poi nella valle del Foro, per ammirare gli edifici civili e religiosi costruiti nei mille anni di quello che fu il centro della vita la politica, commerciale e religiosa dell'antica Roma. Ingresso al Palatino e al Foro: gratuito Visita con guida : euro 7,00 (più euro 2,00 se vi sarà necessità di auricolari, qualora il gruppo superi le quindici adesioni) Appuntamento all'ingresso del Palatino, in via di San Gregorio 30 Prenotazione al 3341550604 anche via whatsapp