Domenica al museo: il Palazzo Massimo

In occasione dell'apertura domenicale gratuita, visiteremo Palazzo Massimo, edificio realizzato nella Roma post unitaria per accogliere un liceo che rimase in attività fino al 1960, divenendo in seguito la sede di una delle collezioni nazionali più importanti dell'arte Romana Al suo interno, si possono ammirare numerosi reperti e capolavori, rinvenuti per lo più durante i lavori di sbancamento che si susseguirono tra il 1500 e il 1800 per l'ampliamento della città. L'appuntamento per questo nuovo incontro è alle ore 16.00 dinanzi all'ingresso del Museo, in Largo di Villa Peretti, nei pressi della Stazione Termini. Prenotazioni al 3341550604 Costo della visita: € 7,00 Progetto culturale Iter Urbis