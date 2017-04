Riapre il PIT: a Nemi escursione e degustazioni gratuite

Il borgo di Nemi si attiva per accogliere al meglio i numerosi visitatori che arrivano in tutte le stagioni per scoprire le bellezze di questo piccolo gioiello del parco dei Castelli Romani: domenica 30 aprile 2017 riapre il PIT - Punto informazioni turistiche, il chiosco verde posizionato all'ingresso della cittadina in cui è possibile trovare informazioni e materiale promozionale di interesse turistico e culturale. Per festeggiare l'evento, reso possibile grazie al progetto "CHARMED" finanziato dalla Comunità europea, verrà organizzata una passeggiata gratuita: si parte alle 10 per attraversare il borgo di origini medievali, particolarmente bello in queste giornate primaverili in cui ogni balcone ed ogni angolo è impreziosito da fiori di tutti i colori. Costeggiando il Castello del IX secolo si arriverà al belvedere da cui affacciarsi per un colpo d'occhio mozzafiato sul piccolo lago vulcanico, i resti del Tempio di Diana e il mare all'orizzonte. Percorreremo l'antica via Roma addentrandoci nel bosco per una facile passeggiata di circa due ore, tra andata e ritorno: al termine ci attenderà un rinfresco a base di prodotti locali.