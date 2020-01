Roma Tap Jam al Teatro Lo Spazio: serata dedicata al lindy hop e tip tap

Domenica 26 gennaio è “It’s Swing Party Time”: evento esclusivo della Capitale dedicato a tutti gli appassionati di Lindy Hop e Tip Tap organizzato da Roma Tap Jam.



Nella splendida cornice del Teatro Lo Spazio, a partire dalle ore 15:00 workshop di tap dance & body percussion con il maestro Borja Macias Nunez direttamente da Granada che sarà la special guest della serata. A partire dalle ore 20:00 lezione gratuita Primi Passi di Tip Tap, Jack&Jill, Tap Jam contest con premi ed esibizioni, mercatino vintage by Stile Fanè e Bounce Shoes, cocktail bar & risto drink a cura di Spazioteca



Sarà una festa in musica con il concerto dei Flying Feet Trio, giovane band che accompagnerà il pubblico e i lindy hoppers nelle sonorità del jazz americano degli anni venti facendoli scatenare in pista fino a tarda sera, mentre i ballerini di tip tap dialogheranno con i musicisti improvvisando sul palco! A seguire, il djset a cura di Mr. Elegance, Valerio Serafini e brindisi finale per il compleanno della maestra e co-organizzatrice Elisabetta Ventura.



Teatro Lo Spazio, Roma

Via Locri 42/44 (metro San Giovanni)

Ore 20:00 apertura porte

Ore 20:30 lezione primi passi di Tip Tap con Elisabetta Ventura

Ore 21:00 concerto Flying Feet Trio + Tap Jam + Social Lindy Hop + Esibizioni

Djset a cura di Mr. Elegance, Valerio Serafini





Resident Band "Flying Feet Trio"

Adriano Urso - Piano

Alberto Botta - Batteria

Francesca Faro - Voce







Gallery