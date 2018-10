Roma come Woostock: arriva l'hippy festival

Domenica 21 ottobre dalle 11.30 alle 21.30



Festival hippy di Roma 100% the original

Circolo degli Illuminati - Via Libetta 1

Ingresso libero



La musica, le atmosfere l'arte e i colori anni '60 invadono la Garbatella.



Domenica 21 ottobre dalle 11.30 al via il XV° Festival Hippy al Circolo degli Illuminati dedicato alla pace e all'amore libero





Cento artisti tra pittori, musicisti, artigiani, operatori solistici e artisti di strada si preparano ad invadere il Circolo degli Illuminati, per rivivere l'atmosfera bizzarra e colorata dell'epoca Hippie e celebrare i rivoluzionari anni '60.

Per l'occasione stilisti e artigiani presenti lanceranno apposite collezioni Boho-Chic, dando la possibilità ai giovani di sfoggiare il loro animo bohémieno: vestiti lunghi e dalle forme sinuose, collane appariscenti e vistose, corone di fiori per la testa e occhiali rigorosamente rotondi a specchio,accessori vistosi in stile gipsy con pietre come il turchese, e bracciali rigidi tintinnanti.

Angolo green con una bellissima esposizione e realizzazione dal vivo di Kokedama, i bonsai volanti- piccole sfere fiorite da appendere al soffitto della propria casa. Nel mercatino troverete anche: cristalli, resine, profumatori per ambienti e brucia essenze realizzati in cera di soia con inclusioni di fiori, bacche hand made, candle tarts, prodotti ecobio per il corpo come saponi, detergenti, creme, oli. Poi ancora abbigliamento coloratissimo, accessori e giocattoli di pezza per bambini realizzati a mano.



Numerose sono le iniziative per rilassare il pubblico: dalle diverse tecniche del massaggio, viaggi sciamanici, cristallo terapia, Bagno sonoro con Gong, Handpan, Didgeridoo, Campane tibetane, Cristalloterapia, riflessologia plantare, Reiki.



Ma anche tarocchi e lettura del corpo.



Il mercatino hippy avrà come colonna sonora una maratona di dj set in vinile a cui è accompagnato uno shop con più di 1000 dischi che ripercorrono la musica degli ultimi 40 anni. A tutto questo si aggiungono performance musicali con dijeridoo e hang pan, un'esperienza mistica che farà vibrare le cellule



A coronare il tutto ci saranno esibizioni di danza tribale nelle sue variazioni orientali, americane e fusion, artisti di strada, concerti, acrobati, trucca bimbi e laboratori creativi.



Sarà un’immersione totale nella cultura “alternativa” realizzata dal mondo indipendente e autonomo della città, uniti in un unico grande evento.

Gallery