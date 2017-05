L’omaggio a Totò di Dodo Gagliarde al Teatro Palazzo Santa Chiara

Al Teatro Palazzo Santa Chiara il 20 e 21 maggio 2017 l’omaggio a Totò di Dodo Gagliarde nel Cinquantesimo Anniversario della morte. CARO TOTO’, VENIAMO CON QUESTA MIA ADDIRVI… è uno spettacolo poetico, comico e originale per raccontare l’Uomo e l’Artista Totò. Come ha scritto il grande critico musicale Paolo Isotta: “Totò è la reincarnazione di un tipo italico, che incontriamo già in Plauto nella Quinta Satira di Orazio.

Maschera dell’Atellana e del Fescennino, produce con le sue battute, una ritmica verbale e musicale, che in parte ha un senso, in parte è solo musica. Il senso spesso osceno. Il suo fine è di instaurare l’Assurdo, quale categoria interpretativa della realtà. La risata che Totò provoca è omerica e shakespeariana quanto a immensità, shakespeariana, molieriana e pirandelliana, quanto a sottigliezza; sempre intimamente tragica.

Dodo Gagliarde, attore versatile, in quasi 40 anni di attività artistica, è passato disinvoltamente dal cabaret alla tragedia, dalla commedia al varietà, dalla farsa al dramma, prendendo parte, negli anni ‘80, a memorabili spettacoli di Antonio Calenda che rivisitavano il mondo dell’avanspettacolo con gli ultimi epigoni. Uno per tutti: il mitico “Cinecittà” con Pietro De Vico, Anna Campori, Rosalia Maggio, Dino Valdi.

In questo suo spettacolo, accompagnato al pianoforte da Sergio Colicchio, Dodo Gagliarde ci guida in un viaggio nella vita e nel mito del comico italiano attraverso aneddoti, pensieri, battute, gag, sketch, poesie, canzoni, riflessioni, funambolismi verbali, citazioni di latinorum, frizzi metafisici e surreali… quisquilie, bazzecole, pinzillacchere!