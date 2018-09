Documentario "Iuventa" - Anteprima #FarneseLive con regista e protagonisti

Martedì 25 settembre - ore 21.00 presso il Cinema Farnese



Iuventa Il Film - Anteprima #FarneseLive



Dopo la proiezione interverranno:



Michele Cinque, regista

Kathrin Schmidt e Sascha Girke, protagonisti

Andrea Segre, ZaLab

Alessandro Gamberini, legale equipaggio Iuventa

e Veronica Alfonsi, Proactiva Open Arms





Iuventa, presentato in anteprima al Biografilm e sostenuto da Amnesty International Italia, segue per un anno e mezzo i protagonisti, un gruppo di ragazzi europei coinvolti nel progetto umanitario della ONG Jugend Rettet: dall’acquisto della barca nel 2016 attraverso una campagna crowdfunding, fino al sequestro, avvenuto il 2 agosto 2017, quando il loro sogno utopico e umanitario si è scontrato con la complessità della realtà.



Per maggiori informazioni: www.wantedcinema.eu; www.zalab.org

Per organizzare una proiezione: distribuzione@zalab.org