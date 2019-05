Un documentario Arbëreshë alla Casa del Cinema di Roma

Domenica 2 giugno alle ore 17,30 presso la Casa del Cinema di Roma le registe Maria Alba e Graziana Saccente presentano il documentario “HORA - Una Storia Arbëreshë”, prodotto dallo scrittore Stefano Benni.



Il cortometraggio è stato selezionato per le "Giornate del cinema albanese", la manifestazione che dal 31 maggio al 2 giugno porta nella capitale alcune delle più significative esperienze cinematografiche legate al paese balcanico.



Intimamente legato all'Albania è, infatti, il documentario di Maria Alba e Graziana Saccente, che attraverso il racconto di un viaggio in treno riflette sull'identità italo-albanese, estremamente complessa e non del tutto risolta ancora oggi, e lo fa attraverso un punto di vista originale: l'esperienza diretta e le riflessioni di Anastasia, la giovane donna protagonista.

Anastasia è nata a San Nicola dell’Alto, un piccolo paese calabrese di origine arbëreshë, dove ha trascorso la sua adolescenza. Ogni estate affronta il suo lungo viaggio in treno per tornare a casa, attraversando l’Italia da nord a sud, tra cambi, coincidenze e conversazioni, quasi come un rituale sacro verso la propria terra. Accanto a questo viaggio, che stavolta condivide con un'amica, inizia un altro viaggio, interiore e spirituale, che la porterà a riscoprire quel mosaico di culture che la contraddistingue.



“Il lungo viaggio in treno da Nord a Sud di due amiche d’infanzia è una metafora nel tempo per rivivere in chiave moderna quella condizione di emigrante, ripercorrere il cammino verso le origini e confrontarsi nuovamente con la propria storia” – dichiarano le registe – “Ciò che abbiamo cercato di dire con questo documentario è che la cultura arbëreshë bisogna viverla, conoscerla e trasmetterla per far sì che non venga dimenticata”.



Fino al secolo scorso le comunità arbëreshë custodivano ancora dei tratti distintivi che le caratterizzavano rispetto ad altre realtà del Meridione, ma negli ultimi sessant’anni molto è andato perduto: le parole contaminate,

la ritualità cambiata, i luoghi dimenticati. Nonostante questo, gli Arbëreshë rappresentano ancora oggi il più grande esempio di interculturalità in Italia.



L'appuntamento è, dunque, per domenica 2 giugno alle 17,30 presso la Casa del Cinema di Roma, il documentario sarà presentato dalle registe con un intervento di Mario Bova, Presidente dell’Associazione Occhio Blu - Anna Cenerini Bova ed ex Ambasciatore d’Italia a Tirana.



info

web: horadocu.wixsite.com/story

mail: docu.hora@gmail.com

facebook: www.facebook.com/horadocu

Gallery