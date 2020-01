Do you know Thelonious? Concerto omaggio a Thelonious Monk

Il prossimo sabato 18 Gennaio 2020 alle 18.00, la rassegna filantropica e musicale Vitala Festival ospita un concerto atmosferico, intimo ed evocativo eseguito con maestria e versatilità da un raffinato ensemble di musicisti e interpreti. Un suggestivo viaggio musicale per orientarsi nel labirinto artistico di uno dei più geniali pianisti e compositori jazz.

Un viaggio accompagnato da aneddoti e racconti alla scoperta di un artista unico che ha lasciato un segno inconfondibile, cambiando e modellando il suo genere musicale e non solo. Un concerto ed un’esperienza da non mancare!



Marzia Verdecchi, Voce Recitante

Francesco Di Gilio, piano

Franco Minissi, contrabbasso

Fabrizio Rota, batteria



Teatro San Genesio

Via Podgora 1

INGRESSO: 13€, Ridotto 11€ (studenti)

INFO/PRENOTAZIONI: 3478248661;wonderwallenter@gmail.com

APERITIVO INCLUSO - DALLE 17.00 ALLE 18.00

Si consiglia la prenotazione: ingresso consentito fino ad esaurimento posti.