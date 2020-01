Dj Sossa in console per l'House Music da cinema al Room 26

Sabato 18 gennaio dalle ore 23.30 l'house music torna prorompente al Room 26, dove sale in cattedra Sossa, dj a servizio di quel genere house da amatori, suonato in pista in tutta la sua più totale purezza.

Accolto dal direttore artistico Gianluca Neon, dj Sossa (al secolo Alessandro Di Maria), delle sue produzioni fa un vero e proprio baluardo, grazie ad uno stile identitario a cui nel tempo ha sommato la ricerca e la sperimentazione. E' proprio quest'apertura verso miscelazioni ibride, a mostrargli la strada per il cinema, mondo nuovo a cui prende parte con la colonna sonora composta per l'ultima opera del regista Gabriele Muccino. Ad accogliere l'house music da cinema, protagonista nella notte di sabato18 gennaio, non mancheranno i djs resident del club di riferimento all'Eur. In Main Room risuoneranno le selezioni di Miki Stentella, mentre in Plus Room tornano i ritmi latineggianti di Max Marino e Matteo Passerini, come al solito alternati dalle voci di Lele Sarallo e Lory Voice.

Come al solito il weekend danzante del Room 26 avrà inizio dal giorno prima, con la serata anni'90 Forever Young di venerdì 17 gennaio, dove torneranno i resident Double Fab e Marco Gioia in Main Room, mentre in Plus Room gli suonerà il sound di Chicco Allotta e Riccardo Soares.

Biografia di dj Sossa

Al secolo Alessandro Di Maria, senz'altro tra i più alti esponenti della scena underground italiana, entrato di diritto per il suo talento, figlio dell'ispirazione principale che da sempre lo smuove: la musica house. Sin dagli esordi lavora costantemente alla sua musica, definendosi come uno dei dj più continui nella scena europea. Dal 1994 è resident del Club dei Nove Nove di Riccione, leggendario matinèe della domenica in cui dopo la notte in riviera, si continua a ballare fino a che il sole non è alto nel cielo. Suona con successo in molti club iconici d'Italia, come Fitzcarraldo, Cocoricò, Mazoom, Kamakama, trampolini di lancio per la scena internazionale in cui viene catapultato nel 2001, quando inizia ad essere dj di punta del DC10 al Circoloco. Grazie a questa esperienza condivide musica e sentimenti con molti illustri colleghi, suonando in grandi party e club, come "The End", "Pacha" a Londra, "Mint" a Leeds, "Arena" di Berlino, ecc.. Da anni si dedica anima e corpo alla sua attività diproducer, producendo su tre diverse etichette: la prima Vinyl Club Rec. con "Rossobarbera", "Soundtracks", "Jurassick", "Vignola" e "Miscellanous". Poi su La Terra Rec. con "Pinanza" e "Jurassick Remix". Nell'ultimo anno si è occupato della colonna sonora dell'ultimo film di Muccino, per cui ha continuato le sue sperimentazioni sonore. La sua ricerca e le combinazioni e contaminazioni che assimila nelle sue produzioni, fanno del suo set un'esperienza completa per tutti gli amanti dell'house nella sua più totale purezza.