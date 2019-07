Dj Prezioso a Le Terrazze

Nell'ultimo venerdì del mese il party Forever Young, simbolo del venerdì notte a Le Terrazze, ospita nella notte del 26 luglio il grande dj Giorgio Prezioso, che con i suoi mix è tra i protagonisti del Deejay Time. Con la sua musica la celebre terrazza del Palazzo dei Congressi rivivrà le atmosfere dalle sonorità anni'90, di cui il party #ForeverYoung è ormai faro guida per tutti gli amanti del genere.

Ad accogliere Prezioso ci penserà il direttore artistico Gianluca Neon, mentre a scaldare gli animi nella prima parte della serata, non mancherà il sound dei djs resident: Massimiliano Rezzonico, Marco Gioia, Faber Cucchetti, Double Fab, Massimo Marino, Marco Casale, Luigi Tassi, Matteo Passerini, accompagnati a loro volta dalle voci di Lele Sarallo e Lory Voice, che torneranno anche sabato 27 luglio in occasione di un'altra notte all'Eur.

Chi è Giorgio Prezioso

La mia passione per la musica ha inizio all’età di 11 anni, quando i miei genitori mi accompagnano alla storica discoteca romana Much More... ed è proprio lì, in quel mondo per me nuovo di musica e colori che capisco che cosa voglio fare da grande: il DJ! Qualche anno più tardi assisto al Dmc , il campionato mondiale dei dj a Londra. Il vincitore, Cash Money, mi dà la spinta per chiudermi in casa a preparare qualcosa che lasciasse la mia impronta, unica e inconfondibile. Nel 1991, forte della vittoria della Walky Cup Competition di Riccione, partecipo al Dmc italiano piazzandomi secondo, con le lodi della giuria estera che mi avrebbe voluto come rappresentante dell’Italia nel mondo. Comincia così la grande avventura nella squadra dello storico programma radiofonico Deejay Time, trasmesso su Radio Deejay, dove esprimo la mia creatività in diversi spazi, come “Prezioso goes to Hollywood”, “Disco Prezioso”, “Radio Cassa Dritta” e “Deejay Parade”. Durante il periodo trascorso a Radio Deejay, porto in scena il mio estro davanti alle oltre 10.000 persone presenti alle feste di Capodanno al Forum di Assago e al Palastampa di Torino.

Oltre alla collaborazione con Jovanotti, che mi cita nel suo successo “Tempo - Prezioso”, insieme a mio fratello Andrea e Marvin produco una serie di hit che, cominciando da “Tell me why”, arrivano ai vertici delle classifiche internazionali. Il mio talento è riconosciuto anche all’estero: dopo la Street Parade di Zurigo e la Love Parade di Berlino è la volta della manifestazione tedesca Dome, in cui suono prima di Mariah Carey di fronte a un pubblico di oltre 20000 persone. Nel 2007 è il turno della televisione: collaboro con l’emittente All Music e propongo mash up improbabili nella trasmissione Blister. Nello stesso anno inizia una nuova avventura radiofonica con M2o, dove attualmente conduco Prezioso in action, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16. Con Fabio Volo collaboro nella sua trasmissione “Volo in diretta”, in cui remixo in video tutti i programmi di Rai 3. Nel maggio 2013 esce il singolo “Be Bop”, accompagnato da un video folle girato interamente in stop motion. Nell’estate 2014 esce su Revealed Recordings con Brakeless, supportato da tutti i main djs internazionali. Nel 2015 collabora con il rapper Fabri Fibra nel suo nuovo singolo, Alza il Volume. È anche l’anno della Reunion del Deejay Time, che lo vede protagonista nei migliori club d’Italia. Le serate sono sold out e dal successo della Reunion esce l’omonima compilation che conquista la prima posizione della classifica dance italiana. Mi considero un virtuoso della consolle, sempre alla ricerca di nuovi strumenti ed effetti per regalare emozioni con la mia musica.