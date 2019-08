Dj Kubik a Le Terrazze

Il 2 agosto dalle ore 23.30 a Le Terrazze, nel primo venerdì del mese più caldo dell'anno torna in console il dj mascherato da cubo di Rubik. Dietro i cubi colorati che fanno impazzire il mondo c'è DJ KUBIK, che fa tappa all'Eur per una notte nel segno del divertimento, con un gioco in musica dal sapore anni'90 ma sempre attuale, proposto dall'ospite speciale del party Forever Young, nel consueto appuntamento del venerdì romano.

Insieme all'ironico progetto ispirato al famoso gioco a forma di cubo colorato, nato dall'idea della Willy Marano Management, non mancheranno i djs resident protagonisti delle notti sulle terrazze al Palazzo dei Congressi.

Ad accogliere Kubik ci saranno i padroni di casa Massimiliano Rezzonico, Marco Gioia, Faber Cucchetti, Double Fab, Massimo Marino, Marco Casale, Luigi Tassi, Matteo Passerini, insieme alle inconfondibili voci di Lele Sarallo e Lory Voice che continueranno a far festa anche sabato 3agosto. Direzione artistica a cura di Gianluca Neon.

BIOGRAFIA - DJ KUBIK

Veste una maschera luminosa da Cubo di Rubik. Si esibisce in uno show di puro stile anni 90. Un progetto che è nato dall’idea della Willy Marano Management, la stessa che dal 2012 si occupa degli opening act dei concerti di Vasco Rossi. DJ Kubik, con un lavoro di pre-produzione in studio, ha la capacità di portare ai giorni d’oggi le hit dance che hanno fatto ballare l’intero pianeta, facendo vivere al suo pubblico emozioni e ricordi indelebili che hanno segnato la storia della dance 90. “M’AMA 90” è il party che il suo management ha ideato e dove Kubik si esibisce con artisti iconici di quegli anni e con nomi del calibro di: Eiffel 65, Marvin & Prezioso, Neja, Carolina Marquez, The Soundlovers. Nel 2018 Kubik è stato protagonista ad uno degli open-act del VASCO NON STOP LIVE allo stadio San Nicola di Bari. Il suo tour lo ha visto impegnato in alcuni dei più importanti festival e club italiani, tra cui: La Capannina (Forte Dei Marmi), Orsa Maggiore (Lecco), Le Terrazze (Roma), Campus Industry (Parma), Praja (Gallipoli), Aperyshow (Padova), Ambra Night (Olbia) e tanti altri ancora.