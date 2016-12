RUM compie sei anni: c'è Dj Aphrodite

Il progetto RUM nasce nel 2011, con lo scopo di far esibire il maggior numero di artisti emergenti della capitale accostandoli spesso a nomi di più alto spessore internazionali e non. Ad oggi sono più di 150 fra dj, gruppi, cantani ecc.

RUM non si è fermato solo alla musica, ma ha cercato di dare spazio a tante forme artistiche come la fotografia, la danza, il disegno e tanto altro.

Il 5 Gennaio 2017 festeggerà sei anni di attività insieme ad un ospite che del suo genere musicale è il massimo esponente, direttamente dal Regno Unito: DJ APHRODITE - THE KING OF JUNGLE.

La musica Reggae con tutte le sue sfumature, anche le più elettroniche e ballerecce, è sempre stata al primo posto in tutti gli eventi che RUM ha organizzato ed è cosi che vuole festeggiare il compleanno numero 6.

Sul palco i resident e amiciUp Sound & Dj Low-Lo, accompagnati dalla Tsunami Massive e dal Tr8 Team, una delle realtà Reggae Dancehall più attive della nostra città.

Come ciliegina sulla torta ci sarà un gradito ritorno in consolle per tutti gli amanti del genere. I dj di casa, uniti ancora una volta: Grav & Mente. La location, gli Ex Magazzini, situata nel cuore di Ostiense, quartiere che ha visto crescere RUM, sarà un mix perfetto di sound, visual ed ospitalità!