Dixie Flyer Passengers aprono il Roman Classic Jazz Festival al Cotton Club

Dopo il grande successo al Village Celimontana torna il Roman Classic Jazz festival Winter, Festival dedicato al Jazz Tradizionale a cura di Lino Patruno, una 4 giorni dedicata al Dixieland, allo Swing con doppio concerto, uno alle 21.30 e l'altro, "smocking free", alle 00.00 con ospiti a sorpresa e tanta musica per ritornare ai locali un po' fumosi in stile "New Orleans"



Si inizia alla grande con una giovane e talentuosa band, la straordinaria voce di Cecilia Panichelli, la virtuosa tromba di Lorenzo Soriano, grande groove e tanto Dixieland per il giusto inizio di un grande Festival nella sua edizione "Winter"



Il Dixie Flyer era un treno che, nei primi anni del '900, attraversava gli Stati Uniti, da Chicago alla Florida, toccando le città che più sono state significative nella storia del jazz.



Il gruppo vi invita a salire a bordo di questo treno per rivivere da passeggeri le atmosfere festose e più malinconiche di questo lungo viaggio sui binari dell'America dello scorso secolo.



Line-up

Cecilia Panichelli Voce

Lorenzo Soriano Tromba

Daniele Corvasce Banjo

Oscar Chierici Contrabbasso

Mariano Gatta Batteria



DOPPIO CONCERTO

ORE 21.30 AMAZING EARLY SHOW

ORE 00.30 THE LATE NIGHT SMOCKING SESSION in questa sessione consentito fumare dentro al locale



PREZZI

21.30 LIVE SHOW €10

00.30 LIVE SHOW €5



COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527

www.cottonclubroma.it