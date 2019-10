Diwan, la magia del mondo arabo e persiano nel cuore di Roma

L’Associazione Culturale Princess Sharazad è orgogliosa di presentare DIWAN, uno spettacolo pluriartistico dove Poesia, Musica e Danza si mescolano in un quadro affascinante proveniente dal Mondo Arabo e Persiano.

Nel corso della serata verranno narrate attraverso le arti performative storie provenienti dalle varie regioni del Mondo Arabo: partendo dai paesi del Nord Africa (Maghreb, in arabo al-Maghrib, "luogo del tramonto", perché situato nella parte occidentale dei paesi arabi) e arrivando in Medio Oriente (in arabo Mashriq, "luogo dell’alba", perché situato nella parte orientale dei paesi arabi), passando per il cuore pulsante della Sicilia, centro nevralgico del Mediterraneo, dove la Dominazione Araba del IX e X secolo ha dato origine a una generazione di artisti e poeti di incredibile talento.



ORE 17:00 - OPENART, mostra d’arte figurativa e letteraria

ORE 17:30 - APERITIVO DI BENVENUTO

ORE 18:30 - DIWAN: Spettacolo di Poesia, Danza Araba e Persiana



L’evento è accessibile su invito. Per info e prenotazioni contattare il +39 349 4955196