Diversity Contemporary



21 – 31 maggio 2018



Opere dalla Cina, dal Giappone, dalla Turchia, da Israele, dall’Australia, dall’America Centrale, dagli USA e dal Canada e dall’Europa, i 30 artisti hanno scelto Roma come luogo di esposizione delle loro opere soprattutto come punto d’incontro per il dialogo e il confronto della loro arte. Essere diversi è il miglior modo di essere unici. L’unicità dovrebbe essere la nostra aspirazione e per raggiungerla dovremmo utilizzare la nostra creatività. L’esposizione esalta proprio questa unicità e la diversità identitaria propria dell’arte contemporanea.

La mostra, che Rossocinabro aprirà al pubblico lunedì 21 Maggio alle ore 11 presso lo spazio di Roma in Via Raffaele Cadorna 28, sarà strutturata in più momenti contemporanei e sinergici, tutti finalizzati a far conoscere, al pubblico, le tecniche e la poetica delle varie rappresentazioni artistiche. Saranno esposte 40 opere tra dipinti, sculture, fotografie e disegni.

“Non c’è un minimo comune denominatore, perché non lo abbiamo cercato” - spiega il curatore e organizzatore della mostra Joe Hansen - “sarà, dunque, quello analizzare e presentare i vari aspetti dell’arte contemporanea, mettendo in evidenza, il ruolo di valore artistico legato alla unicità e originalità di ognuna delle svariate e tutte ugualmente possibili letture che dell’opera originale vengono date”. La mostra sarà visitabile fino al 31 maggio da lunedì a venerdì dalle 11 alle 19.



Artisti

Alamanou Janice, Shlomit Anderman, Alan Cariddi, Seth Chwast, Jörg Galka-Teisseyre, Santi García Cánovas, Mario Formica, Katharina Goldyn, Ana Paola González, Haupts Christina, Hans Johansson, Osamu Jinguij, Barbro Jonasson, Lady Yupigold, LiV, Sebastián López Durán, Walter Marin, Friedhard Meyer, Muisco, Marlen Peix, Michelle Purves, Prussi, Daniela Rebecchi, Amanda Ruck, Meir Salomon, Martin Severinson, Dolors Simó, Vera Tsepkova, Anthony Vella, Laara WilliamSen



A cura di Joe Hansen



Rossocinabro

Via Raffaele Cadorna 28

00187 Roma

Tel 06 60658125

Visit: rossocinabro.com

Apertura lun-ven 11:00 – 19:00



http://www.rossocinabro.com/exhibitions/exhibitions_2018/164_%20diversity_contemporary.htm