Diversamente Disabile, mostra fotografica

“Diversamente Disabile” è il progetto fotografico di Massimo Podio che sarà presentato il 20 dicembre, alle ore 20:00, presso l’Auditorium Santa Croce situato all’interno dello Spin Time Labs – via Santa Croce in Gerusalemme 55, Roma.



Le fotografie saranno in mostra dal 20 dicembre al 5 gennaio 2020.



All’inaugurazione della mostra fotografica di venerdì 20, sarà presente Carla Marinelli, la protagonista di “Diversamente Disabile”, un lavoro durato tre anni con il quale Massimo Podio ha voluto raccontare la vita di straordinaria ordinarietà di una donna affetta da spina bifida. Oltre allo stesso autore e al curatore della mostra Mario Belfiore, interverrà la psicoterapeuta Daniela Murolo.

Precedentemente questo reportage era già comparso sulle pagine di Superabile-INAIL e sulle testate online: Witness Journal, Shoot4change e Fotografia Moderna.

Le fotografie di questo reportage sono state utilizzate da IFSBH (International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus) per la campagna mondiale del 2018 sulla spina bifida. Con questo lavoro Massimo Podio ha partecipato alla mostra collettiva dei fotografi finalisti al concorso Youmanity, esposta lo scorso anno alla City Hall di Londra..