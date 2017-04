Diva & the criminals - La prima mash up band di Roma al Koala2.0

I Criminali evasi tornano per confermare il dominio del centro cittadino. La banda espande i suoi tentacoli in direzione Monte Verde! La poliza brancola nel buio!

Diva & the criminals - La prima mash up band di Roma Diva & the criminals - La prima mash up band di Roma Prologo: Una banda di incalliti criminali è evasa da un carcere di massima sicurezza. Il Commissario Scassecs è sulle loro tracce. I malfattori per sfuggire alle forze dell'ordine si mescolano ai musicisti della capitale e, per "buttarla in caciara", si inventano un repertorio fatto di Mash Up musicali. Ma cos'è un Mash Up? Un mash-up (altrimenti mash up o mashup) è una canzone o composizione realizzata unendo fra loro due o più brani pre-registrati, spesso sovrapponendo la parte vocale di una traccia a quella strumentale di un'altra mediante l'uso di campionatori, o giradischi. ...Solo che qui di giradischi e campionatori non ce ne sono ed è tutto live!

Koala 2.0 Industry: Il Koala 2.0 Industry, ambiente unico nel suo genere, nasce da un ex fabbrica metalmeccanica situata a Monteverde, quartiere romano a due passi dal centro. Il locale storico, ma del tutto ristrutturato e con una nuova gestione, fornisce ai propri associati diverse forme di intrattenimento offrendo un servizio dinamico che saprà conquistare. L' Associazione, con più di mille metri quadri, dispone di lounge bar, sala eventi, musica live e lab room. Inoltre per gli amanti dello sport il locale offre un'elegante e professionale billiard room con 12 tavoli. L'ambiente caldo ed accogliente fa del K 2.0 un punto d' incontro eclettico ed esclusivo. "Noi siamo in continua evoluzione.. e tu?" http://www.koaladuepuntozero.it/# 06 91131991 koala2.0industry@outlook.it Direzione Artistica PJ Bassman Studio