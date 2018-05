Dita di Dama al Tatro Villa Torlonia. Venerdì 11 e sabato 12 maggio (ore 19) al Teatro di Villa Torlonia va in scena Dita di dama, l’autunno caldo, la fabbrica e due amiche, il periodo delle grandi lotte cominciate alla fine del 1969, tutto quello che la scrittrice e giornalista Chiara Ingrao narra nell’omonimo romanzo del 2010, ora diventato un monologo adattato per la scena e diretto da Laura Pozone e Massimiliano Loizzi.

La storia di Francesca e Maria, due amiche, cresciute insieme nello stesso cortile della periferia romana. Una sogna un futuro da veterinaria, l’altra di continuare a studiare. Ma a diciotto anni si ritrovano, costrette dai padri una a studiare legge, l’altra a lavorare in fabbrica. Siamo nel 1969, l’autunno caldo. Attraverso gli occhi di Maria scopriamo la nuova vita sua e delle altre operaie, sempre in biblico tra il comico e il drammatico, tra il commovente e l’entusiasmante.

Il cottimo, la bolla, la paletta, i marcatempo. E poi gli scioperi, la stira, il consiglio di fabbrica. E ancora sullo sfondo l’Italia che cambia, da Piazza Fontana alla legge sul divorzio, lo Statuto dei lavoratori, le ribellioni in famiglia.

Maria, da timida e impacciata ragazzina in fabbrica proprio non ci voleva stare, con quella puzza di pasta salda che ogni sera provava a cacciare via nel nuovo lusso del bagnoschiuma, si trasforma in “una tosta”, “una con le palle”, sguardo fisso e faccia decisa quando parla alle assemblee; ma rischia così di perdere il suo amato Peppe.

Gli anni delle lotte operaie, raccontati non attraverso lo "stereotipo" della violenza, della tensione e del piombo, ma con una storia di formazione d'amore e amicizia, tutta al femminile, che indaga percorsi di libertà e dignità che sfidano tuttora il nostro grigio presente. Un piccolo spaccato dell’Italia operaia negli anni che vanno dal 1969 ai moti di Reggio Calabria del 1972.