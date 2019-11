ARTE31

Contemporary Gallery

Presenta

DISTRETTOARTE

al Pellegrino

dal 28 NOVEMBRE al 14 DICEMBRE 2019

in Via del Pellegrino e Vicolo Savelli, Campo de’ Fiori Roma.

VERNISSAGE 28 NOVEMBRE 2019 ORE 19:00

DAL 28 NOVEMBRE AL 14 DICEMBRE TORNA IN SCENA IL DISTRETTOARTE A ROMA

alla sua terza edizione, quest’anno tra Via del Pellegrino e Vicolo Savelli a Campo De’ Fiori, nel cuore della città eterna. Dopo le edizioni, del 2016 al Guido Reni District e del 2018 al palazzo della Banca Generali; ARTE31 Contemporary Gallery, il cuore che pulsa.. nel cuore di Roma, presenta: uno dei contest più significativi di arti visive e perfomance live. Il progetto nasce con l’idea di contaminare attraverso l’arte contemporanea, un’area storico-religiosa e commerciale nel centro della Roma antica; al fine di cercare una connessione, attraverso le arti visive e le perfomance artistiche, con il mondo presente e quello che questi luoghi portano séco. Grazie alla curatela del Prof. Mauro Di Giovanni; il Maestro Riccardo Natili ed il Museografo Daniel Castigliani hanno chiamato a raccolta artisti di caratura nazionale ed internazionale, che daranno vita ad un contemporary show artistico-culturale, impreziosito dai testi del Regista Luca Verdone.



Emilio Leofreddi, Riccardo Natili, Francesco Zero, Lisa Angiolini, Fabiana Roscioli, Cristina Natale, Chicca Savino, Sofo Berd, Matteo Forli, Michele M Criscuolo, Emanuele Parmegiani, Anna Proietti, Yolanda Zerboni, Monika Kosior, Franca Ambu, Gabriella Scarzulli, Ennio Spadini ed altri Special Guests, saranno i protagonisti del DISTRETTOARTE 2019.



free entry



Info-line

+39 351 8080120 – info@arte31.com

Gallery