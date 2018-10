disPERSI: a teatro le follie del mondo viste dai bambini

Sabato 6 ottobre va in scena "disPERSI", spettacolo di teatro di figura realizzato dagli allievi del Teatro La Casetta, apprezzatissima realtà culturale nel cuore del quartiere Primavalle, diretta dalla regista ed ex sceneggiatrice Rai Federica Mancini.

I bambini del corso 9/13 anni della Scuola di Teatro della Casetta raccontano sul palco le follie del mondo, con poesia, fantasia e intensità, animando pupazzi a dimensione umana, ibridi e con meccanismi, da loro stessi creati. Attori in carne e ossa e attori di cartapesta danno vita a un racconto dai toni pirandelliani sui drammi del nostro tempo - guerre, terrorismo, razzismo, solitudine, distruzione della natura - che si risolve però in un finale salvifico di trasformazione, attraverso la possibilità affettiva della realtà umana.

"disPERSI" è interamente frutto dell’appassionato lavoro dei giovani alunni della Casetta, dall’ideazione al copione, fino alla messa in scena. Durante il corso della Scuola di teatro e arti sceniche, ogni ragazzo ha realizzato con le proprie mani il suo personaggio in forma di pupazzo e ne ha poi inventato la storia. Sotto la guida di Federica Mancini, gli allievi hanno quindi unito i personaggi e le loro storie nella sceneggiatura di "disPERSI". Un delicato lavoro sulle emozioni e una profonda riflessione sulla realtà in chiave fantastica e a tratti grottesca, con un allestimento scenico essenziale e l’ausilio di proiezioni video realizzate in parte dai ragazzi e in parte da Roberto Evangelista.

Lo spettacolo, adatto dai 6 anni in su, andrà in scena sabato 6 ottobre alle ore 19 nella sala teatro Andrea D’Aloe della Parrocchia Gesù Divino Maestro, in via Vittorio Montiglio 18. L’ingresso è su prenotazione al n. 338.3707076.

Il Teatro La Casetta, realizzato 18 anni fa dall’associazione culturale Cantieri dello spettacolo, è uno spazio polivalente di ricerca, formazione e spettacolo per adulti e bambini e promuove in particolare il teatro visivo e di figura. Nonostante la mancanza di fondi pubblici e il rischio di sgombero a causa dell’ormai tristemente nota Delibera 140, realizza importanti progetti socio-culturali nelle scuole e sul territorio e porta i suoi spettacoli in tutta Europa.

