Disney on Ice: la magia di Frozen a Roma

La magia di Frozen, uno dei cartoni animati Disney più amati e premiati di tutti i tempi, per la prima volta sul ghiaccio in un nuovissimo ed emozionante show.

Disney on Ice a Roma: c'è Frozen

Prodotto da Feld Entertainment, Disney on Ice presenta Frozen sarà in Italia per 8 spettacoli, presentato da Applauso, in collaborazione con The Base: a Roma (Palalottomatica) da giovedì 5 a domenica 8 dicembre 2019.

La storia, vincitrice dell’Oscar, sarà narrata dal vivo grazie a questa nuova produzione, che coglie alla perfezione le appassionanti dinamiche fra le due principesse Anna ed Elsa.

Frozen: la storia di Elsa e Anna

Anna è una ragazza dal cuore grande che intraprende un viaggio epico alla ricerca della sorella Elsa, decisa a rimanere nascosta finché non riuscirà a usare liberamente tutti i suoi poteri. Il rude Kristoff, con la sua fida renna Sven, il simpatico pupazzo di neve Olaf e i magici troll aiuteranno Anna lungo il percorso che la porterà a vincere le sue paure. Il pubblico sarà coinvolto al ritmo di brani musicali davvero entusiasmanti come “Let it Go”, “Do You Want to Build a Snowman?” e “Fixer Upper”

“Durante gli anni delle nostre produzioni Disney On Ice, Feld Entertainment non ha mai avuto una storia del genere” - spiega la produttrice Nicole Feld. "Frozen è particolarmente adatto alla rappresentazione su ghiaccio, riuscirà infatti a coinvolgere il pubblico con grandiosi elementi di innovazione e un livello artistico di prim’ordine”.

I biglietti per Disney On Ice presenta Le Fiabe Incantate sono disponibili sul Circuito Ticketone (www.ticketone.it) e Box Office Lazio.