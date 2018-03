Lo Stretto Indispensabile è il primo progetto su territorio nazionale ad offrire la possibilità di godere, nella dimensione del concerto live, di tutti i brani tratti dai classici Disney che hanno segnato l'infanzia di qualunque generazione a partire dagli anni '30: di impostazione prevalentemente Rock, la band non si risparmia tuttavia riarrangiamenti che spaziano su moltissimi altri generi musicali - si va dal jazz al folk, passando per rap e ska - come del resto esecuzioni più fedeli alle incisioni originali.

L'originalità e l'adattabilità dello spettacolo a pubblici di tutte le età hanno fatto sì che il gruppo ottenesse numerosi riconoscimenti dal 2012 ad oggi, tra cui la partecipazione alla finale del Cartoon Music Contest presso il Lucca Comics and Games 2015 (dove si classificano al secondo posto) e numerosi sold-out nei maggiori locali capitolini - Largo Venue, Locanda Atlantide, Felt Music Club, Teatro Lo Spazio...

Lo Stretto Indispensabile porta Disney Fantasia al Quirinetta giovedì 29 marzo 2018