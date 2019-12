Augustin-Théophile QUANTINET

Parigi, 1795 – 1867



Disegni di architetture romane



Il 15 dicembre 2019 alle ore 12:00 la Galleria Paolo Antonacci presenterà una selezione di disegni e acquerelli dell’architetto francese Augustin-Théophile QUANTINET, eseguiti a Roma tra il 1822 e il 1824. Nella seconda metà del 1820 Quantinet risiedette presso l’Académie de France a Roma. In seguito viaggiò in Italia a sue spese, soggiornando più volte a Roma, almeno fino al 1824.

Lo straordinario interesse della raccolta, proveniente da una collezione francese, si deve all’insieme omogeneo di rilievi, piante ed alzate di palazzi romani noti e meno noti. Tra di essi figurano i palazzi Barberini, Caetani, Doria Pamphili, Farnese, Sciarra Colonna e Venezia. Gli edifici romani da lui selezionati sono trattati in prevalenza secondo l’approccio analitico-architettonico tipico dell’École des beaux-arts, dove aveva studiato, con piante, prospetti, sezioni e dettagli strutturali e decorativi resi con precisione e metodo. In questa occasione il curatore del catalogo Alessandro Cremona illustrerà la figura dell’architetto francese e il suo prezioso contributo per lo studio e la documentazione di architetture romane nel primo quarto del XIX secolo, molte delle quali ormai scomparse o modificate.





15 dicembre 2019 – 20 gennaio 2020

Lunedi – Venerdi: 10 -14/ 15 -19.

Sabato: 10 -14/ Il pomeriggio su appuntamento.





Paolo Antonacci Roma

Via Alibert 16a – Roma

Tel. 0632651679

info@paoloantonacci.com

paoloantonacci.com

Gallery