Disco Pride a Largo Venue

DiscoMisto by Glamda, in collaborazione con Pride Park, Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e Largo venue, presenta :

DISCOPRIDE

Il Roma Pride 2018 si sta avvicinando così sabato 2 giugno verrà inaugurato il Pride Park, che quest'anno si farà negli spazi di Largo venue. Mostre, cinema, musica, dibattiti per una settimana di preparazione per uno dei pride più importanti e storici d'Italia.

Sabato 2 giugno l'appuntamento è a DISCOPRIDE by Glamda per gridare il vostro orgoglio a ritmo di voguing e disco pop.

Dalle h.21.00

The Pattern Mini Ball a cura di I Speak Waacking and Voguing

con Lil Jean, Chiara 007

Giuria : KenJii Mizrahi, Amazon Jasmine Rouge, Anna Yamamoto

a seguire :

Electro-pop, House,Pop, R&B, italo disco, pindarici revival from 80s till 2000s...e varie ed eventuali

con Flavia Lazzarini, Paconazim, MLSD/J.

FREE ENTRY per tutta la notte

Largo venue

Via Biordo Michelotti, 2/ang. Via Prenestina 187 (Gattamelata/Ex Snia)