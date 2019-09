La disco music degli Adika Pongo arriva sulla spiaggia di Fregene

Venerdì 13 Settembre dalle ore 20:00, GRECCO ENJOY LIVE MUSIC e Vanessa Ciampa,

presentano la Disco Music di ieri e di oggi degli Adika Pongo presso il Coccoloco Fregene



Adika Pongo

Affermata realtà musicale dal 1994, sono oggi considerati la massima espressione della “Disco Soul” italiana.

Dal 1994, anno in cui leader e fondatore del

gruppo era quel Niccolò Fabi che sarebbe poi divenuto cantautore

affermato, la band (capitanata dal bassista Alessandro Benedetti e

dal sassofonista Costantino Ladisa) non ha mai smesso di proporre

la propria musica e la propria energia in giro per tutta Europa.

Con una media di un centinaio di date l’anno si sono prefissati il compito di portare in giro in Italia e in Europa, quella che viene chiamata “Soul Disco” e che era suonata da band come gli Chic, gli Earth Wind & Fire, le Sisters Sledge e la Kool & The Gang.

▪Un vero “Tribute to The Disco” atto a creare un gioco fatto di buona musica e tanta energia condivisa con il pubblico.

▪Una serata imperdibile, tra brani originali e omaggio a grandi band, in cui sarà impossibile restare seduti, VI ASPETTIAMO !



Sul Palco

Francesca Silvi - Lead Vocals

Costantino Kosta Ladisa - Sax and Backing Vocals

Alessandro Benedetti - Bass

Alessio Scialó - Keyboards

Andrea Pupi Merli - Drums

Pablo Enrique Oliver - Percussions

Alberto Lombardi - Guitar and Backing Vocals

A seguire dalle 22.00 con

DJ SET con Mr David

Mr David alla consolle vi farà ballare con il meglio della musica dance & disco.

Summer Party on the Beach è 𝐂𝐨𝐜𝐤𝐭𝐚𝐢𝐥, 𝐑𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞, 𝐅𝐨𝐨𝐝, 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 & 𝐃𝐣 𝐬𝐞𝐭 tutto in un'unica serata



c/o Coccoloco Fregene

Lungomare di Levante 120

Fregene



Per info e prenotazione

Grecco Enjoy - Bistrot & Live Music: 06632625 o al 335 5916883 o via email info@grecco.it

Coccoloco Fregene – 06 6196 8346