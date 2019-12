Presentazione del disco di Susanna Buffa e Ludovica Valori "Suoni dal buio" alla Galleria Sonora

Dall'oscurità profonda della fatica, dell'emigrazione forzata, della violenza subìta nei passati due secoli, emergono le voci di tante donne resistenti. La dignità del canto riporta alla luce la forza della donna che, con delicatezza ma anche con fermezza, resiste alle pressioni e agli atti di forza che insistono sulla sua anima e sul suo corpo.

I canti narrativi, i canti d'amore e quelli di lavoro sono il mezzo per riaffermare l'dentità femminile in una società che, oggi come in passato, si rivela patriarcale e in cui la violenza di genere continua a colpire le donne.



Il disco "Suoni dal buio", nato da uno spettacolo concepito per il festival molisano Rocciamorgia, di quella dimensione live ha voluto conservare l'immediatezza, l'atmosfera e l'essenzalità. I dieci brani sono stati infatti registrati interamente dal vivo.

Con questo lavoro Ludovica Valori e Susanna Buffa hanno voluto assecondare il loro desiderio di riscoprire un repertorio vocale popolare meno conoscuto, risuonando e porgendo quei canti così come sono, mantenendone per quanto possibile l'integrità.

L'album comprende canti della tradizione orale assieme ad alcuni episodi di musica d'autore che alla tradizione si ispirano, in una successione che accosta stornello e canto narrativo, saltarello e serenata, canzone con accompagnamento strumentale e canto per sola voce.



Prodotto dalle due musiciste, esce il 10 gennaio 2020 su CD fisico e su tutte le piattaforme digitali ed è stato registrato, mixato e masterizzato da Matteo Portelli allo studio The White Lodge di Roma nell'ottobre 2019. Susanna Buffa, voce, chitarra e autoharp, e Ludovica Valori, voce, fisarmonica e trombone, fanno da guida in questo viaggio dal buio verso al luce. Tra le fonti emergono alcune tra le figure femminili più influenti del folk italiano: Italia Ranaldi, Graziella Di Prospero, Caterina Bueno, Giuseppina Romano, per una ricerca musicale e sonora che si estende alle regioni del centro Italia, con riferimenti agli archetipi del canto narrativo nordico e con particolare attenzione al repertorio rurale.



