Disco Bimbo: la festa dei piccoli

Largo Venue è pronto ad ospitare il primo appuntamento dedicato ai più piccoli: giochi, balli, laboratori e tanto altro. Una domenica in famiglia, lontano dal caos del rientro in città. Spensieratezza per i più piccoli, relax per i più grandi: ecco Disco Bimbo.

PROGRAMMA

*Giochi e Balli con Special Guest MINNIE & TOPOLINO

*Sculture di Palloncini

*Tatuaggi Glitter

*Teatrino a Tema Cartoni animati: SUPEREROI, FROZEN, MASHA E ORSO

*Bolle di Sapone

*Caccia al Tesoro

*Laboratori Creativi

baby DanceFloor

Dalle 17,00 Merenda al Sacco (gradita la prenotazione)

Per info e prenotazioni: 349.5332718